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İngilizler kapıda! Galatasaray'a Luyindama piyangosu

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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İNGİLİZLER KAPIDA! GALATASARAY'A LUYİNDAMA PİYANGOSU

Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için mücadele eden 'a, Luyindama müjdesi. Sakatlık nedeniyle sezonu kapatan yıldız oyuncu için Wolverhampton ve teklif yapacak.

'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Buna göre sarı kırmızılıların Kongo'lu yıldızı 'ya 'den 2 talibin olduğu duyuruldu.

EKİM AYINDAN BU YANA SAHALARA UZAK KALDI
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan yıldız savunmacı, geçtiğimiz günlerde sahalara dönmüştü. Kulüp, Onyekuru ve 'ün yaşadığı sakatlıklarla ilgili bilgilendirme yaparken sürpriz bir kare de paylaşmıştı. Galatasaray'da ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan Christian Luyindama'nın idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görülmüştü.

İKİ İNGİLİZ PEŞİNE DÜŞTÜ
basınında yer alan habere göre, iki Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers ve , Luyindama'nın peşine düştü.

YAZ TRANSFER SEZONUNDA TEKLİF
Öte yandan sezonun sona ermesinin ardından resmi teklifin Galatasaray yönetimine iletileceği aktarılan haberde, yaklaşık 12 milyon euroluk bonservis önerileceği duyuruldu.

KAYNAK: SABAH

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