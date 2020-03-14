Konyaspor Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs (corona virüs) önlemleri |Video

Süper Lig'in 26. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Dünya genelinde 124 ülkede görülen yeni tip koronavirüse (corona virüs) ülkemizde de 5 vakada rastlanılması sonucu bir dizi önlemler alındı. Bu önlemler kapsamında nisan ayı sonuna kadar maçların seyircisiz oynanmasına kararlaştırıldı. Öte yandan Konya'da sıkı tedbirler alındı. Staydum ve Fenerbahçe kafilesinin kalacağı otel koronavirüse karşı dezenfekte edildi.