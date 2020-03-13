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Son dakika | İngiltere Premier Lig'de corona virüs kararı!

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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İNGİLTERE PREMİER LİG'DE CORONA VİRÜS KARARI!

Son dakika haberi..., yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendi.

, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendi.

İNGİLTERE'Yİ KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının kontrol altına alınamadığı İngiltere'de mücadele planında ikinci aşamaya geçilirken ülkede 590 olarak açıklanan vaka sayısının gerçekte 5-10 bin arasında olabileceği değerlendiriliyor.

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