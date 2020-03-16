Son dakika | Trabzonspor'dan önemli corona virüs kararı!
Son dakika haberi... Corona virüs nedeniyle Süper Lig'de maçlar Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Salgın nedeniyle Tabzonspor da önemli bir karar aldı. Bordo mavili yönetim, antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.
Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirilecektir" denildi.
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