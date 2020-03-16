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Şampiyonlar Ligi için formül bulundu!

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN FORMÜL BULUNDU!

Dünyada spor organizasyonlarını durma noktasına getiren corona virüs nedeniyle EURO 2020'nin, 1 yıl ertelenmesi yarın gündeme gelecek. , ’nde son 16 Turu’nun kalan maçlarını bir şekilde oynatmayı planlıyor. Çeyrek finalde tek maçlı eleminasyon sistemini devreye sokacak UEFA, turu geçen son 4 takıma finalin ev sahibi Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 4 gün sürecek Final-Four maçları oynatacak. Benzer bir uygulama, Kupa 2’de de devreye sokulacak.

Tüm dünyayı tehdit eden ve ilk olarak 'in Wuhan Eyaleti'nden ortaya çıkan corona virüsü, Avrupa futboluna da büyük bir darbe indirdi. Birçok ligde maçlar ertelenirken, bu hafta oynanması gereken ve karşılaşmaları da ileri bir tarihe sarktı. İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre yarın 55 ülke federasyonunu video konferans sistemiyle acil bir toplantıya çağıran ve çözüm arayışı içerisinde olan 'nın, yüksek ihtimalle 'nin de katılacağı EURO 2020'yi bir seneliğine erteleyerek, 2021 yılına alması bekleniyor.

EUROLEAGUE'DE OLDUĞU GİBİ...
Ancak bir şekilde hem yerel ligleri hem de bünyesinde bulunan Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde sezonu tamamlamak isteyen UEFA'nın, çözüm olarak gündeme basketbolda Euroleague'de uygulanan Final-Four sistemini getirmeyi düşündüğü bildirildi. 30 Mayıs'ta tarihinde ikinci kez Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan 'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 4 takımın katılacağı ve 4 gün sürecek bir organizasyonla kupanın sahibini bulması planlanıyor.

SEYİRCİSİZ OLMA İHTİMALİ YÜKSEK
Buna göre son 16 Turu maçları için çözüm arayışında olan UEFA, sonrasında çeyrek final maçlarını tek maçlı eleme sistemiyle oynatacak. Ardından kalan 4 takım da İstanbul'da, tek maçla yarı final ve final olmak üzere bir sistemle sezona nokta koyacak. Final-Four'un bu ortamda seyircisiz olarak oynanacağı düşünülüyor. Kararın onaylanması durumunda bu uygulamanın benzeri, 27 Mayıs'taki Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena'da da yapılacak.

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