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Galatasaray'dan flaş corona virüs talebi!

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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GALATASARAY'DAN FLAŞ CORONA VİRÜS TALEBİ!

Dün alınan karar gereği Nisan ayının sonuna kadar 'de bütün maçlar seyircisiz oynanacak. 'dan konuya ilişkin önemli bir teklif geldi. Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada "Liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kulübü, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgını sonrası maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.

Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir.

Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir.

Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir.

Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir.

Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır.

15 GÜN YA DA 1 AY SÜREYLE ERTELENSİN
Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"

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