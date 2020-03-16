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Gigi Datome'den Türk halkına corona virüs çağrısı: İtalya gibi olmasını istemiyorum

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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GİGİ DATOME'DEN TÜRK HALKINA CORONA VİRÜS ÇAĞRISI!

Corona virüsün en etkili olduğu ülke 'da virüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin sayısı artıyor. Fenerbahçeli basketbolcu , 'nin koronavirüste ülkesi İtalya gibi olamaması için Türk halkına çağrıda bulundu. Ünlü basketbolcu çağrısında "Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu , sosyal medya hesabından Türk halkına korona virüs salgını hakkında çağrıda bulundu.

"İTALYA İLE AYNI DURUMA DÜŞMESİNİ İSTEMİYORUM"
Ülkesinin zor bir durumda olduğunu ve 'nin de bu duruma düşmesini istemediğini belirten Datome, "Türkiye'de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapmanız gereken tek şey evde kalmak. Havanın çok güzel olduğunu biliyorum ama sağlıktan bahsediyorum. Lütfen evinizde kalın. Kalabalık yerlerden kaçının. Türkiye'nin ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum" açıklamasını yaptı.

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