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Koronavirüs salgınına rağmen ertelenmeyen maça böyle tepki gösterdiler

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Giriş Tarihi: 15.03.2020
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KORONAVİRÜS SALGININA RAĞMEN ERTELENMEYEN MAÇA BÖYLE TEPKİ GÖSTERDİLER

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Gremio'nun oyuncuları, maçların yeni tip (Kovid-19) salgınına rağmen ertelenmemesini protesto etmek için sahaya maskeyle çıktı.

Brezilya'daki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u "küresel salgın" ilan etmesine karşın liglerin sürmesi, tepkilere yol açtı.

Gremio Kulübünün oyuncuları ise işi bir adım ileri taşıdı ve tepkilerini Sao Luiz ile oynadıkları Gaucho Eyalet Şampiyonası 2. tur karşılaşmasının seremonisine maskeyle çıkarak gösterdi.

Gremio Teknik Direktörü Renato Portaluppi ve yedek oyuncular da 3-2 kazandıkları mücadele boyunca kulübede maskeyle oturdu.

Son dakika: İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan flaş koronavirüs açıklaması: Ülkede herkes yakalanacak! SON DAKİKA: İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI MATT HANCOCK'TAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: ÜLKEDE HERKES YAKALANACAK!
İletişim Başkanlığı alınan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

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