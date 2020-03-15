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İtalya'dan korkunç koronavirüs bilançosu! İtalya sokaklarından ilginç kareler...

İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının bin 441'e, vaka sayısının 21 bin 157'ye yükseldiği belirtildi. İtalya sokaklarından gelen son fotoğraflar da servis edildi. Öte yandan hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatması, Avrupa Birliği'nin (AB) temelini oluşturan ve serbest dolaşım sağlayan Schengen Anlaşması'nı tehdit ediyor.

Giriş Tarihi: 15.03.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 16:15
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İtalya'dan korkunç koronavirüs bilançosu! İtalya sokaklarından ilginç kareler...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. İtalya'da Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 266'dan bin 441'e ulaştığı bildirildi.

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İtalya'dan korkunç koronavirüs bilançosu! İtalya sokaklarından ilginç kareler...

Toplam vaka sayısının ise 17 bin 660'tan 21 bin 157'ye yükseldiği aktarıldı. Yoğun bakımdaki hasta sayısının önceki güne göre bin 518'e yükseldiği ifade edildi.

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İtalya'dan korkunç koronavirüs bilançosu! İtalya sokaklarından ilginç kareler...

Öte yandan, Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya, ölü sayısında Çin'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

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İtalya'dan korkunç koronavirüs bilançosu! İtalya sokaklarından ilginç kareler...

KORONAVİRÜS SALGINI SCHENGEN'İ TEHLİKEYE ATIYOR

Hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatması, Avrupa Birliği'nin (AB) temelini oluşturan ve serbest dolaşım sağlayan Schengen Anlaşması'nı tehdit ediyor.

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İtalya'dan korkunç koronavirüs bilançosu! İtalya sokaklarından ilginç kareler...

Dünyada yeni tip koronavirüs tanısı konan kişilerin sayısı 150 bini aşarken, bu krizin "merkez üssü" haline gelen Avrupa, salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırmaya devam ediyor.