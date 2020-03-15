İtalya'dan korkunç koronavirüs bilançosu! İtalya sokaklarından ilginç kareler...

İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının bin 441'e, vaka sayısının 21 bin 157'ye yükseldiği belirtildi. İtalya sokaklarından gelen son fotoğraflar da servis edildi. Öte yandan hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatması, Avrupa Birliği'nin (AB) temelini oluşturan ve serbest dolaşım sağlayan Schengen Anlaşması'nı tehdit ediyor.