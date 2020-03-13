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Son dakika: Koronavirüs Bundesliga'yı da vurdu!

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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KORONAVİRÜS BUNDESLİGA'YI DA VURDU!

Son dakika haberine göre; 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Alman futbolunu da vurdu. Almanya Bundesliga, 2 Nisan'a kadar koronavirüs nedeniyle askıya alındı. Bundesliga yönetimi, bu hafta sonunda maçların oynanacağını ve salı günü itibarıyla bu kararın aktif edileceğini açıkladı.

İtalya, İspanya ve Portekiz'in ardından koronavirüs 'yı da vurdu.

Yapılan resmi açıklamaya göre Bundesliga'ya, 17 Mart tarihi itibariyle ara verilirken, 2 Nisan'a dek müsabakaların oynanmayacağı aktarıldı.

LA LİGA DA ASKIYA ALMIŞTI

Öte yandan İspanya'da 13 Mart tarihinde alınan kararla, La Liga 2 hafta boyunca askıya alındı. Real Madrid basketbol takımında bir oyuncuda koronavirüs çıkması nedeniyle aynı tesis paylaşan Real Madrid futbol takımı da karantina altına alındı.

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