Son dakika: Koronavirüs Bundesliga'yı da vurdu!
Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Alman futbolunu da vurdu. Almanya Bundesliga, 2 Nisan'a kadar koronavirüs nedeniyle askıya alındı. Bundesliga yönetimi, bu hafta sonunda maçların oynanacağını ve salı günü itibarıyla bu kararın aktif edileceğini açıkladı.
İtalya, İspanya ve Portekiz'in ardından koronavirüs Almanya Bundesliga'yı da vurdu.
Yapılan resmi açıklamaya göre Bundesliga'ya, 17 Mart tarihi itibariyle ara verilirken, 2 Nisan'a dek müsabakaların oynanmayacağı aktarıldı.
LA LİGA DA ASKIYA ALMIŞTI
Öte yandan İspanya'da 13 Mart tarihinde alınan kararla, La Liga 2 hafta boyunca askıya alındı. Real Madrid basketbol takımında bir oyuncuda koronavirüs çıkması nedeniyle aynı tesis paylaşan Real Madrid futbol takımı da karantina altına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- G.Saray'a sert tepki: Başkan dün başka bugün başka...
- İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
- Fatih Terim'in B planı hazır!
- TFF'den flaş corona virüs açıklaması!
- UEFA açıkladı! Maçlar ertelendi...
- Fenerbahçe'de rota yine Abdullah Avcı'ya döndü
- Galatasaray'dan flaş corona virüs talebi!
- Juventus'ta Paulo Dybala şoku! Virüse yakalandı
- Bakan'dan öğrencilere güzel haber!
- Corona virüs nedeniyle EURO 2020 tehlikeye girdi!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?