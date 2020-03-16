16 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'tan corona virüs kararı!

SPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TAN CORONA VİRÜS KARARI!

Kulübü, dünyayı etkisi altına alan ve 'de de yayılmaya başlayan corona virüse karşı önlemler almaya başladı.

Kulübü, dünyayı etkisi altına alan ve 'de de yayılmaya başlayan corona virüse karşı önlemler almaya başladı.

Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA