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Cristiano Ronaldo karantinada böyle görüntülendi

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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KARANTİNADA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

Corona virüsün hızla yayıldığı 'dan ülkesi Portekiz'e giden 'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kendisini ve ailesini Portekiz'de satın aldığı bir adada karantinaya alan yıldız oyuncu, kameralara böyle yakalandı.

Corona virüsü salgınının 'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'e giden ve kendisini karantinaya alan 'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ronaldo, seyircisiz oynanan - İnter maçı sonrası felç olan annesini ziyaret için Portekiz'e gitmişti.

İTALYA'YA DÖNMEYECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİ
Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildiren Ronaldo, ailesiyle birlikte izole bir yaşam sürmeye başladı.

Memleketi Madeira'da okyanus manzaralı evinde dış dünyayla olabildiğinde az temaslı bir şekilde yaşayan Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bütün dünyayı bu salgına karşı uyarmayı da ihmal etmedi.

Ronaldo'nun karantina yaşamından fotoğrafları da sosyal medyaya sızmaya devam ediyor.

SEVGİLİSİ PAYLAŞIYOR
Sevgilisi Georgina Rodriguez'in paylaşımlarından da Ronaldo ve çocuklarının izole yaşamlarından görüntüler oluyor.

Daha önce kardeşiyle evinin terasında görüntülenen Portekizli yıldızın son olarak kendisini evin dışından çeken kameralara perdenin arkasından baktığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Corona virüs nedeniyle karantinaya giren Ronaldo ortaya çıktı! CORONA VİRÜS NEDENİYLE KARANTİNAYA GİREN RONALDO ORTAYA ÇIKTI!

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