16 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'de Ali Koç için çanlar çalıyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
ABONE OL
FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ İÇİN ÇANLAR ÇALIYOR!

'de kötü gidişatın bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen ve yönetimi için, çanlar çalıyor. Fenerbahçe’de yaşanan kötü gidişin sona ermemesi genel kurulun daha erken bir tarihe çekilmesini gündeme getirdi.

Sarı-lacivertli takımda mağlubiyeti bardağı taşırdı, seçim sesleri iyice yükselmeye başladı. Başkan 'un da geçtiğimiz günlerde yönetimden ve kulübün gidişatından memnun olmayan kişilerin aday olabileceğini söylemesi iddiaları doğruladı

KONGRE SESLERİ YÜKSELMEYE BAŞLADI
İkinci yarıya kötü başlayan, hoca arayışını bir türlü mutlu sonla noktalayamayan ve son olarak da 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 kaybeden 'de kongre sesleri yükselmeye başladı.

TALEP ALİ KOÇ'A ULAŞTI
Aslında geçen sezondan bu yana yönetim kurulunun değişmesi ve daha güçlü bir yönetim yönünde camia içinden gelen bir talep zaten vardı. Bu talepler Başkan Ali Koç'a kadar da ulaşmıştı. Bu sezon da işlerin düzelmemesi hatta daha da kötüye gitmesiyle kulüp içinde artık Genel Kurula gidilebileceği ciddi ciddi tekrar konuşulmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç da yaptığı bir konuşmada yönetimden ve kulübün gidişatından memnun olmayan kişilerin gelecek sene yapılacak kongrede aday olabileceğini ifade etmişti. Ancak düzelmeyen kötü tablo kongrenin daha da erkene alınma ihtimalini gündeme getirdi. Yönetim içinde de bu fikri taşıyan isimlerin olduğu vurgulandı.

GÜVEN OYU
Kötü sonuçların yanında yönetimde de çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Metin Şen'in istifası ve devamında yönetim içindeki anlaşmazlıklar sonrası Başkanvekili Burhan Karaçam yönetim toplantılarına girmediği gündeme gelmişti. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda Başkan Ali Koç artan eleştirilere karşı hem bir güvenoyu almış olacak hem de talep edilen yönetim değişikliğini yapabilecek.

Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un istifasını istedi FENERBAHÇE TARAFTARI ALİ KOÇ'UN İSTİFASINI İSTEDİ
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a yaylım ateşi ERSUN YANAL'DAN ALİ KOÇ'A YAYLIM ATEŞİ
Taraftardan Ali Koç'a net mesaj: Topunuz gidin TARAFTARDAN ALİ KOÇ'A NET MESAJ: TOPUNUZ GİDİN
Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu Ali Koç'u topa tuttu HINCAL ULUÇ VE ERMAN TOROĞLU ALİ KOÇ'U TOPA TUTTU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA