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Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un istifasını istedi

7 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'de taraftar Ali Koç'un istifasını istedi. Galatasaray'a 21 yıl sonra evinde kaybeden, 7 maçtır kazanamayan, ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de taraftar isyan etti. Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç'un istifa etmesi için sosyal medyada #alikocistifa hashtag'i başlattı.

Giriş Tarihi: 15.03.2020 02:23 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 02:24
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Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un istifasını istedi

Fenerbahçe 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu, sarı lacivertli taraftarlar çileden çıktı. 7 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'de taraftar Ali Koç'un istifasını istedi.

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Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un istifasını istedi

Galatasaray'a 21 yıl sonra evinde kaybeden, 7 maçtır kazanamayan, ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de taraftar isyan etti.

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  • 10
Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un istifasını istedi

Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç'un istifa etmesi için sosyal medyada #alikocistifa hashtag'i başlattı.

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  • 10
Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un istifasını istedi
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  • 10
Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un istifasını istedi