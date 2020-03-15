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Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un istifasını istedi
7 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'de taraftar Ali Koç'un istifasını istedi. Galatasaray'a 21 yıl sonra evinde kaybeden, 7 maçtır kazanamayan, ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de taraftar isyan etti. Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç'un istifa etmesi için sosyal medyada #alikocistifa hashtag'i başlattı.
Giriş Tarihi: 15.03.2020 02:23 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 02:24
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