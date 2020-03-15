Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un istifasını istedi

7 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'de taraftar Ali Koç'un istifasını istedi. Galatasaray'a 21 yıl sonra evinde kaybeden, 7 maçtır kazanamayan, ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de taraftar isyan etti. Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç'un istifa etmesi için sosyal medyada #alikocistifa hashtag'i başlattı.