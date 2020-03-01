Taraftardan Ali Koç'a net mesaj: Topunuz gidin
Fenerbahçe'de başkanlığı süresince hayal kırıklığından öte gidemeyen Ali Koç tribünlerin hedefindeki ilk isim oldu. Başkan seçildiği kongrede eleştirilere "Topunuz gelin" diyerek yanıt veren Ali Koç, 1.5 yıllık süreçte hayal kırıklığı yaşattı. Taraftar ise isyan bayrağı açtı.Sosyal medyada hem Ali Koç'u hem Ersun Yanal'ı eleştiren Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Başkan, Ersun Yanal ve futbolcular... Topunuz gidin" yorumunu yaptı.
Antalyaspor önünde aldığı beraberlik taraftarı çıldırttı. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Sarı-Lacivertli takımın son 3 maçtan 1 puanla ayrılması ve 7. sıraya kadar düşmesi Fenerbahçeli taraftarları kahrederken Ali Koç ve Ersun Yanal'a tepki yağdı.
1.5 YILDA HAYAL KIRIKLIĞI
Fenerbahçe Başkanlığına seçildiği kongrede eleştirilere "Topunuz gelin" diyerek yanıt veren Koç, 1.5 yıllık süreçte hayal kırıklığı yaşattı. Taraftarlar Koç'a kendi sözüne atıfta bulunarak yüklendi.
Taraftarlar Ali Koç'la birlikte Ersun Yanal ve futbolculara da ateş püskürdü. Sosyal medyada taraftarlar, "Başkan, Ersun Yanal ve futbolcular... Topunuz gidin" şeklinde yorumlar yaptı.
BU KADAR HATA YAPILMAZ
Fotomaç'ın haberine göre; Taraftarlar Koç'un başkanlık döneminde birçok kritik hata yaptığının da altını çizdi. Koç'la alakalı, "Başkan'ın neredeyse her hamlesi hatalı. İki sezonda elde ettiği bir başarı yok" denildi.
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