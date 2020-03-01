01 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Taraftardan Ali Koç'a net mesaj: Topunuz gidin

SPOR
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
TARAFTARDAN ALİ KOÇ'A NET MESAJ: TOPUNUZ GİDİN

Fenerbahçe'de başkanlığı süresince hayal kırıklığından öte gidemeyen tribünlerin hedefindeki ilk isim oldu. Başkan seçildiği kongrede eleştirilere "Topunuz gelin" diyerek yanıt veren Ali Koç, 1.5 yıllık süreçte hayal kırıklığı yaşattı. Taraftar ise isyan bayrağı açtı.Sosyal medyada hem Ali Koç'u hem 'ı eleştiren Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Başkan, Ersun Yanal ve futbolcular... Topunuz gidin" yorumunu yaptı.

önünde aldığı beraberlik taraftarı çıldırttı. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Sarı-Lacivertli takımın son 3 maçtan 1 puanla ayrılması ve 7. sıraya kadar düşmesi Fenerbahçeli taraftarları kahrederken ve 'a tepki yağdı.

1.5 YILDA HAYAL KIRIKLIĞI
Fenerbahçe Başkanlığına seçildiği kongrede eleştirilere "Topunuz gelin" diyerek yanıt veren Koç, 1.5 yıllık süreçte hayal kırıklığı yaşattı. Taraftarlar Koç'a kendi sözüne atıfta bulunarak yüklendi.

HEPSİ BİR AN ÖNCE GİTMELİ
Taraftarlar Ali Koç'la birlikte Ersun Yanal ve futbolculara da ateş püskürdü. Sosyal medyada taraftarlar, "Başkan, Ersun Yanal ve futbolcular... Topunuz gidin" şeklinde yorumlar yaptı.

BU KADAR HATA YAPILMAZ
Fotomaç'ın haberine göre; Taraftarlar Koç'un başkanlık döneminde birçok kritik hata yaptığının da altını çizdi. Koç'la alakalı, "Başkan'ın neredeyse her hamlesi hatalı. İki sezonda elde ettiği bir başarı yok" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN