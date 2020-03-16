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Zlatan Ibrahimovic İtalya'dan ayrıldı!

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Giriş Tarihi: 16.03.2020
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ZLATAN IBRAHİMOVİC KARARINI VERDİ!

Ölümcül salgın corona virüs 'da hayatı felç etti. Ülkede yüzlerce kişinin koronavirüs nedeniyle ölmesi sonrası Zlatan Ibrahimovic'in, özel uçağıyla 'e gittiği ortaya çıktı.

38 yaşındaki futbolcu , 'da havalimanları hemen kapatılmadan önce hükümetiyle temasa geçti ve ailesiyle birlikte Milano'dan Stockholm'e geçip geçemeyeceğini sordu. Gerekli izinleri alan Ibra, ailesi ile birlikte İtalya'yı terk etti.

AİLESİNİ İSVEÇ'TEKİ MALİKANESİNDE TOPLADI
Aftonbladet'in haberine göre; bütün ailesini İsveç'teki malikanesine toplayan ve karantina şartları uygulayan Zlatan Ibrahimovic'in, bir daha İtalya'ya dönmeyi de düşünmediği kaydedildi.

Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan İsveçli yıldız, önümüzdeki günlerde geleceği hakkında da kesin kararını verecek.

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