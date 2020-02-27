Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu Ali Koç'u topa tuttu
Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi. A Spor yorumcuları Hıncal Uluç ile Erman Toroğlu, tribünden atlayarak bir taraftara saldıran Ali Koç'u sert şekilde eleştirdiler. Ünlü duayen Uluç, "Kulüp başkanı örnek olacak adamdır. Ama Ali Koç ne yazık ki holigan." ifadelerini kullandı.
A Spor'da yayınlanan Kale Arkası programında Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbo duayenleri Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi.
"HOLİGAN BAŞKAN"
Hıncal Uluç, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un tribünden atlamasıyla ilgili olarak, "Başkan bir şeyi beğenmediği için tribünden atlıyorsa taraftar fazlasını yapar." ifadelerini kulllandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştiren Toroğlu, "Söyleyeceğim çok net yani. Dünyaya rezil olduk.Türkiye'de bir büyük kulüp başkanı tribünden atlıyor. Ben hayatımda ilk defa gördüm, sen gördün mü? Şu geliyor aklıma, amigo kulüp başkanı. Amigo geliyor aklıma. Amigolar bile atlamıyor." ifadelerini kullandı.
Toroğluna cevaben araya giren Uluç da "Keşke amigo olsa, holigan. Kulüp başkanı örnek olacak adamdır. Ama Ali Koç ne yazık ki holigan. Yönetimdeyken de holigandı, yönetime girmeden de holigandı." dedi.
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