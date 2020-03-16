Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu!
Fenerbahçe'de sezon sonu yolların ayrılacağı isimler tek tek belli oluyor. Önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmalara başlayan yönetim, ilk olarak başarılı sağ bek Isla ile yollarını ayıracak.
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Isla, sezon sonu takımdan ayrılıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Isla, yeni sezonda takımda olmayacak. Sezon sonunda Fenerbahçe iel sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncunun, Boca Juniors ile anlaştığı belirtildi.
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