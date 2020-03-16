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Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu!

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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FENERBAHÇE'DE İLK YOLCU BELLİ OLDU!

'de sezon sonu yolların ayrılacağı isimler tek tek belli oluyor. Önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmalara başlayan yönetim, ilk olarak başarılı sağ bek ile yollarını ayıracak.

'de beklentileri karşılayamayan , sezon sonu takımdan ayrılıyor.



Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Isla, yeni sezonda takımda olmayacak. Sezon sonunda Fenerbahçe iel sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncunun, ile anlaştığı belirtildi.

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