Ersun Yanal'dan Ali Koç'a yaylım ateşi

İkinci kez teknik direktör olarak geldiği Fenerbahçe'de büyük bir hüsran yaşayan Ersun Yanal, yine koltuğundan oldu. Bir süredir sessizliğini koruyan tecrübeli çalıştırıcı Fenerbahçe başkanı Ali Koç'u yaylım ateşine tuttu. Yanal'ın yakınlarına "Bana verilen sözler tutulmadı." diyerek yakındığı iddia edildi.

Trabzon'daki kupa maçı sonrası fiilen Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli çalıştırıcı zor günler geçiren camiaya zarar vermemek adına basına demeç vermekten kaçınsa da duygularını yakın çevresinden gizleyemedi.

KURULAN KADRO HEDEFLER İÇİN YETERLİ DEĞİL

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ersun Hoca'nın dostlarıyla yaptığı sohbet konuşmalarında yönetime sitem ettiği, özellikle Başkan Ali Koç'a kırgınlığını dile getirdiği öğrenildi. Kurulan kadronun planlanan hedefler için yeterli olmadığını vurgulayan Yanal, Ali Koç'un yüzüne karşı da bu ifadeleri kullandığının altını çizdi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Kendisine yöneltilen eleştirilerden ziyade takımın içine düştüğü duruma üzülen Ersun Yanal dertleştiği dostlarına, "Bana verilen sözler tutulmadı. Mesele sadece sol bek olarak yazılıp çizildi. Ama çok daha fazlası var. Ne kanatlar ne stoperler yeterli. Onca stoper alındı ama hiçbirisi bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak isimler olmadı" yorumunu yaptı.

COMOLLI: DAHA FAZLA KALAMAZDIM

Çok zor şartlarda göreve geldiğini söyleyen Yanal, sportif direktör Damien Comolli'yle yaşadığı sıkıntıları da diline dolarken "Ben Fenerbahçe için elimden geleni yaptım. Yine de yaparım. Ancak mevcut şartlarda başarı söz konusu dahi olamazdı. Işığı göremedim. Daha fazla kalamazdım" dedi.