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Ersun Yanal'dan Ali Koç'a yaylım ateşi

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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ERSUN YANAL'DAN ALİ KOÇ'A YAYLIM ATEŞİ

İkinci kez teknik direktör olarak geldiği 'de büyük bir hüsran yaşayan , yine koltuğundan oldu. Bir süredir sessizliğini koruyan tecrübeli çalıştırıcı Fenerbahçe başkanı 'u yaylım ateşine tuttu. Yanal'ın yakınlarına "Bana verilen sözler tutulmadı." diyerek yakındığı iddia edildi.

'daki kupa maçı sonrası fiilen 'den ayrılan tecrübeli çalıştırıcı zor günler geçiren camiaya zarar vermemek adına basına demeç vermekten kaçınsa da duygularını yakın çevresinden gizleyemedi.

KURULAN KADRO HEDEFLER İÇİN YETERLİ DEĞİL
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ersun Hoca'nın dostlarıyla yaptığı sohbet konuşmalarında yönetime sitem ettiği, özellikle Başkan 'a kırgınlığını dile getirdiği öğrenildi. Kurulan kadronun planlanan hedefler için yeterli olmadığını vurgulayan Yanal, Ali Koç'un yüzüne karşı da bu ifadeleri kullandığının altını çizdi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"
Kendisine yöneltilen eleştirilerden ziyade takımın içine düştüğü duruma üzülen dertleştiği dostlarına, "Bana verilen sözler tutulmadı. Mesele sadece sol bek olarak yazılıp çizildi. Ama çok daha fazlası var. Ne kanatlar ne stoperler yeterli. Onca stoper alındı ama hiçbirisi bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak isimler olmadı" yorumunu yaptı.

COMOLLI: DAHA FAZLA KALAMAZDIM
Çok zor şartlarda göreve geldiğini söyleyen Yanal, sportif direktör Damien Comolli'yle yaşadığı sıkıntıları da diline dolarken "Ben Fenerbahçe için elimden geleni yaptım. Yine de yaparım. Ancak mevcut şartlarda başarı söz konusu dahi olamazdı. Işığı göremedim. Daha fazla kalamazdım" dedi.

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