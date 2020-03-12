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12.03.2020

Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisi koronavirüs (corona virüs) nedeniyle seyircisiz oynanacak |Video

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve 16 bakan koronavirüs (corona virüs) salgınına ilişkin son gelişmeleri ve alınacak tedbirleri görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden toplandı. Kritik toplantı 4,5 saat sürdü. Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcücü İbrahim Kalın canlı yayında duyurdu. Bu kapsamda Türkiye'deki spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi. Süper Lig'in 26. Hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadelenin de seyircisiz oynanacağı resmiyet kazanmış oldu. İşte Kalın'ın o açıklamaları...

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