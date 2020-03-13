Trabzonspor'un üçlüsü rakiplerini korkutuyor
Süper Lig'in en iyi hücum üçlüsü Sörloth, Nwakaeme ve Sosa rakiplerinin korkulu rüyası oldu. 35 kez fileleri havalandıran üçlü 8 takımdan daha çok gole imza attı.Süper Lig'de, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un gol ayakları Alexander Sörloth, Nwakaeme ve Jose Sosa, bordo-mavili takımın en büyük kozları. 15 Mart Pazar günü sahasında en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularına güveniyor. Ünal Karaman'ın ardından genç teknik adamın göreve gelmesiyle daha golcü bir kimliğe bürünen Trabzonspor, sezonun ilk yarısında 35 gol atıp, 19 gol yerken, ikinci yarıda ise 23 rakip ağları sardı ve kalesinde 8 gol gördü. Bordo-mavililer Süper Lig'de 58 golle ligin en fazla gol atan takımı oldu. 27 gole ise engel olamadı.
SÜPER LİG'İN EN İYİ HÜCUM ÜÇLÜSÜ
Süper Lig'in ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da takımların en çok önlem aldığı oyuncuların başında Sörloth, Nwakaeme ve Sosa geliyor. Bordo-mavili takımın bu sezon attığı 58 golün 35'i üç isimden geldi. Sörloth 19, Nwakaeme 10 ve Sosa 6 gole imza attı. Bordo-mavili takımın üç oyuncusu, Süper Lig'de mücadele eden 8 takım olan MKE Ankaragücü, Kayserispor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor ve Göztepe takımlarından daha çok gol attılar.
Bordo-mavili takımın forvet üçlüsünü Aytemiz Alanyaspor'da Papiss Cisse 16, Fernandes 7 ve Bakasetas 6, toplam 29 golle takip etti. Medipol Başakşehir'in üçlüsü 27 golle iki takımı takip etti. Crivelli 10, Demba Ba 9 ve Edin Visca 8 golle takımlarına katkı sağladı.
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