13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan güzel haber!

SPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
ABONE OL
TRABZONSPOR'A ALEXANDER SÖRLOTH'TAN GÜZEL HABER!

'in erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçta 'da sakatlanan 'tan güzel haber geldi. Golcü oyuncu hafta sonu maçında forma giyebilecek.

'da sakatlıkları bulunan 'un maçında oynayabileceği, Kamil 'nin ise 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüp doktoru , bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sörloth ve Kamil Ahmet'in 'larının çekildiğini belirtti.

Ayaz, açıklamasında, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Alexander Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

maçı sonrası arka adele şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edildiğini vurgulayan Ayaz, tedavisine devam edilen futbolcunun sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Trabzonspor'da Sörloth şoku! Oyuna devam edemedi... TRABZONSPOR'DA SÖRLOTH ŞOKU! OYUNA DEVAM EDEMEDİ...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA