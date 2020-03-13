Corona virüs nedeniyle EURO 2020 tehlikeye girdi!
Corona virüs nedeniyle dünya kırmızı alarm verdi. Birçok dalda spor organizasyonları iptal edilirken, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası da tehlikeye girdi. 55 ülkenin katılacağı toplantıda, EURO 2020’nin ertelenip 2021 yılında düzenleneceği iddia edildi.
Koronavirüsünün ulaşmasının ardından sonunda Avrupa futbolunun tek patronu UEFA harekete geçti.
17 MART'TA VİDEO KONFERANS
UEFA, kendisine bağlı 55 ülke federasyonunu koronavirüsü konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video konferans ile toplantıya davet etti. Avrupa'nın birçok liginde karşılaşmaların iptal edilmesi ya da ertelenmesi sonrasında yapılacak olan acil görüşmede, bağlı ülkelerdeki tüm yerel ligler, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile birlikte UEFA'ya bağlı tüm organizasyonlar, ayrıca yazın 12 farklı ülkedeki 12 farklı şehirde oynanacak EURO 2020 finallerinin geleceği masaya yatırılacak. İspanya'dan Marca ve Fransa'dan L'Equipe'in iddiasına göre Türkiye'nin de katılacağı EURO 2020'nin ertelenip, 2021 yılında yapılması yönünde karar çıkacağını öne sürdü.
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