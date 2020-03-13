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Corona virüs nedeniyle EURO 2020 tehlikeye girdi!

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Giriş Tarihi: 13.03.2020
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CORONA VİRÜS NEDENİYLE EURO 2020 TEHLİKEYE GİRDİ!

Corona virüs nedeniyle dünya kırmızı alarm verdi. Birçok dalda spor organizasyonları iptal edilirken, Avrupa Şampiyonası da tehlikeye girdi. 55 ülkenin katılacağı toplantıda, EURO 2020’nin ertelenip 2021 yılında düzenleneceği iddia edildi.

Koronavirüsünün ulaşmasının ardından sonunda Avrupa futbolunun tek patronu harekete geçti.

17 MART'TA VİDEO KONFERANS
UEFA, kendisine bağlı 55 ülke federasyonunu koronavirüsü konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video konferans ile toplantıya davet etti. Avrupa'nın birçok liginde karşılaşmaların iptal edilmesi ya da ertelenmesi sonrasında yapılacak olan acil görüşmede, bağlı ülkelerdeki tüm yerel ligler, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile birlikte UEFA'ya bağlı tüm organizasyonlar, ayrıca yazın 12 farklı ülkedeki 12 farklı şehirde oynanacak finallerinin geleceği masaya yatırılacak. 'dan Marca ve 'dan L'Equipe'in iddiasına göre 'nin de katılacağı EURO 2020'nin ertelenip, 2021 yılında yapılması yönünde karar çıkacağını öne sürdü.

UEFA'dan korona toplantısı! EURO 2020'nin ne olacağı belli olacak? UEFA'DAN KORONA TOPLANTISI! EURO 2020'NİN NE OLACAĞI BELLİ OLACAK?

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