Juventus'ta Paulo Dybala şoku! Virüse yakalandı

İtalyan futbol devi Juventus corona virüs şoku ile sarsılıyor. Dün A takım oyuncusu Rugani'nin ölümcül salgına yakalandığı açıklanmıştı. Cristiano Ronaldo'nun da tedbir amaçlı karantinaya alındığı Juventus, bu sefer de yıldız oyuncusu Paulo Dybala'dan gelen haberle yıkıldı. Genç oyuncunun corona virüse yakalandığı iddia edidi.

Hemen hemen dünyada tüm ülkeleri etkisi altına alan corona virüsü, özellikle Avrupa'da en çok İtalya'yı etkisi altına almıştı. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ilk futbolcu Daniele Rugani olurken Juventus'ta Paulo Dybala'nın testininin de pozitif olduğu iddia edildi. Serie A'da corona virüsüne yakalanan ilk futbolcu olan ve hastanede tedavi altında olan Juventus'un stoperi Rugani, "Gayet iyiyim, benim için endişelenmeyin. Kurallara uyun" ifadelerini kullandı.

DANİELE RUGANİ- MANOLO GABBİADİNİ

Daniele Rugani'nin ardından Sampdoria forması giyen 28 yaşındaki golcü Manolo Gabbiadini'nin de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.

El Nacional'de yer alan habere göre Arjantinli yıldız Paulo Dybala, Juventus'ta corona virüs tespit edilen ikinci futbolcu oldu.

SON MAÇTA HEP BİRLİKTEYDİLER

İtalya Ligi'nde corona virüsü sebebiyle ligler ertelenmeden önce Juventus, son maçını yarın evinde seyircisiz olarak İnter'e karşı oynamıştı. Rakibini 2-0 yenen Juve'de galibiyet sonrası virüse yakalanan Rugani ile birlikte tüm takım galibiyet pozu vermişti. Hatta Rugani'ye fotoda en yakın olan isimlerden biri de, sakat olduğu için forma giyemeyen ve tam önünde yer alan Merih Demiral'di!

MERİH DEMİRAL: GAYET İYİYİM

Adeta hayatın durduğu İtalya'da futbolda ligler 3 Nisan'a kadar ertelenirken, herkesin durumunu merak ettiği Juventus'un Türk yıldızı Merih Demiral, Twitter hesabından açıklama yaptı. Merih, "Virüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın" diye yazdı.

CRISTIANO RONALDO İTALYA'YA DÖNMEDİ

Juventus'un 8 Mart'ta oynadığı ve Inter'i 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından annesini ziyaret için Portekiz'in güney batısındaki Madeira Adası'na gittiği belirtilen Ronaldo, corona virüsten dolayı annesinin evinde kaldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Juventus Kulübü, "Cristiano Ronaldo antrenmana katılmadı ve sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri beklediği Madeira'da kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Portekiz hükümetinin corona virüse önlem için aldığı İtalya'ya uçuşların durdurulması kararından dolayı Torino'ya dönmek için özel izin almaya çalışan Ronaldo'nun, takım arkadaşı Daniele Rugani'de corona virüs saptandığı haberini aldıktan sonra birkaç gün daha Madeira'da kalması bekleniyor.