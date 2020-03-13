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Fransa futboluna koronavirüs darbesi!

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Giriş Tarihi: 13.03.2020
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FRANSA FUTBOLUNA KORONAVİRÜS DARBESİ!

Federasyonu (FFF) Başkanı Noel , ülke genelinde düzenledikleri bazı spor müsabakalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 61 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemlerin alınmasının gerektiğini belirtti.

Başkan Le Graet, bu çerçevede ülke genelinde amatör ligleri, profesyonel kadınlar 1. futbol ligi, Kupası final maçı ve diğer tüm spor müsabakalarının yeni bir emre kadar yapılmayacağını duyurdu.

Bu karar, Fransa Profesyonel Futbol Liginin (LFP) düzenlediği 1. ve 2. lig maçlarını kapsamıyor.

Fransa 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.

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