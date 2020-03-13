Fransa futboluna koronavirüs darbesi!
Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet, ülke genelinde düzenledikleri bazı spor müsabakalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındığını açıkladı.
Le Graet, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 61 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemlerin alınmasının gerektiğini belirtti.
Başkan Le Graet, bu çerçevede ülke genelinde amatör futbol ligleri, profesyonel kadınlar 1. futbol ligi, Fransa Kupası final maçı ve diğer tüm spor müsabakalarının yeni bir emre kadar yapılmayacağını duyurdu.
Bu karar, Fransa Profesyonel Futbol Liginin (LFP) düzenlediği 1. ve 2. lig maçlarını kapsamıyor.
Fransa 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.
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