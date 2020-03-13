Fenerbahçe'de rota yine Abdullah Avcı'ya döndü
Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'dan sonra yeni teknik direktörü kim olacak? Taraftarların merakla beklediği sorunun yanıtı belli oluyor. Mali tablo göz önüne alındığında yabancı bir hoca ile anlaşması zor olan Fenerbahçe, gözünü yerli hocalara dikti. Listenin ilk başında Abdullah Avcı geliyor...
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi yaşanıyor. Yönetim Yanal'dan sonra henüz bir isimle anlaşma aşamasına gelemedi.
YABANCI HOCA OLMA DURUMU DÜŞÜK
Fenerbahçe'nin Mart sonuna kadar ödemesi gereken ciddi bir borç yükü var. Bu bedelin 800 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor. Sarı lacivertlilerin, Mayıs ayında TFF tarafından belirlenecek olan harcama limitinin de son derece az olması bekleniyor. Bu nedenle yabancı teknik adam ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.
AVCI YENİDEN GÜNDEME GİRDİ
Bu gelişmeler ışığında Türk teknik direktörler ön plana çıkmış durumda. Ve daha önce "Listemizde yok" denilen Abdullah Avcı da tekrar gündemde. Zira iki yıl daha Avcı'nın ücretini Beşiktaş'ın ödeyecek olması önemli bir faktör. Beşiktaş'ta yıllık ücreti 12 milyon TL alan Avcı, başka bir takımla daha düşük bir rakama anlaşsa bile farkı siyah-beyazlılar ödeyecek. Diğer aday ise Erol Bulut.
Kaynak:Sabah
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