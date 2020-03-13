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Son dakika: Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta koronavirüse yakalandı

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Giriş Tarihi: 13.03.2020
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ARSENAL'DE KORONAVİRÜS ŞOKU!

Son dakika haberi… İngiliz ekiplerinden 'in teknik direktörü da korona virüse yakalandı. Konuya ilişkin açıklama Arsenal kulübünden yapıldı.

'de korona virüs şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinin 37 yaşındaki teknik direktörü 'nın korona virüs testi pozitif çıktı.

Arsenal kulübünden yapılan açıklamada, ''Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tüm antrenman tesislerimiz kapatılmıştır. Bütün oyuncularımız kişisel olarak karantina altına alınmıştır'' denildi.

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