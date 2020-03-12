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Son dakika | Ronaldo koronavirüs nedeniyle Juventus'a dönmeyeceğini açıkladı

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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YILDIZ OYUNCU JUVENTUS'A DÖNMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Son dakika haberi... oyuncusu Merih Demiral'in formasını giydiği Juvenstus'ta koronavirüs şoku yaşanıyor. Ronaldo, takım arkadaş Rugani'de koronavirüs çıkmasını gerekçe göstererek 'ya geri dönmeyeceğini kulübe bildirdi.

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, takım arkadaş Rugani'de corona virüs çıkmasını gerekçe göstererek 'ya geri dönmeyeceğini kulübe bildirdi.

'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, takım arkadaş Rugani'de corona virüs çıkmasını gerekçe göstererek şu anda bulunduğu Portekiz'den İtalya'ya geri dönmeyeceğini kulübe bildirdi. Detaylar gelecek...

Juventus'ta koronavirüs paniği! JUVENTUS'TA KORONAVİRÜS PANİĞİ!

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