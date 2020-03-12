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Son dakika | Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili flaş karar

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Son dakika haberi... Başkanı , "Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak. Gerekli tüm önlemleri aldık." dedi.

Başkanı , "Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak. Gerekli tüm önlemleri aldık." dedi.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Tüm kurullarımızla beraber gerekli önlemlerimizi aldık. Alınması gereken Sağlık önlemleriyle ilgili Tüm kulüplerimize gerekli talimatları gönderdik. Derbi, seyircili oynanacak." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın seyircili mi yoksa corona virüs önlemleri kapsamında taraftar olmadan mı yapılacağı merak konusu olmuştu.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

MAÇLARIN ERTELENMESİ VEYA SEYİRCİSİZ OYNANMASI GÜNDEMDE DEĞİL
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, corona virüsü önlemleri kapsamında Mart ve Nisan aylarında gerçekleşecek 80'den fazla organizasyonun ertelendiğini belirtilrken liglerin ertelenmesinin veya maçların seyircisiz oynanmasının şuan için gündemde olmadığını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan Yeni Koronavirüs salgını sonrası tedbiren 1 Mayıs 2020'ye kadar bazı uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermemeye ve Türkiye'de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonlarını, yine 1 Mayıs'tan sonraki bir tarihe ertelemeye karar verdik." denildi.

GALATASARAY BİLETLERİ SATIŞA SUNDU
Galatasaray Kulübü, maç biletlerini satışa sunarken en ucuz biletin 175 TL olacağı bilgisi verildi. Derbide Kategori 1 bilet fiyatı ise 1500 TL.

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