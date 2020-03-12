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Başakşehir-Kopenhag (CANLI ANLATIM)

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG CANLI ANLATIM

Avrupa'daki temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı ağırlıyor. İstanbul Başakşehir-Kopenhag maçının canlı anlatımına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz.

İstanbul Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada İskoç hakem William Collum düdük açlıyor.

Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie üstlendi.

Başakşehir Kopenhag UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI anlatım video İZLE BAŞAKŞEHİR KOPENHAG UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI ANLATIM VİDEO İZLE

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Crivelli, Visca, Demba Ba

KOPENHAG: Johnsson - Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk

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