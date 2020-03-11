Son dakika | Hannover 96'nın stoperi Timo Hübers koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi...Bundesliga takımlarından Hannover 96, 23 yaşındaki Alman stoper Timo Hübers'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Hannover 96, 23 yaşındaki Alman stoper Timo Hübers'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Hannover'in 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in koronavirüs testleri pozitif çıktı, oyuncu karantina altına alındı. Hannover takımının tamamı koronavirüs testinden geçirilecek.

Hannover Sportif Direktörü Gerhard Zuber "Timo örnek bir davranış sergiledi. Kendisinin hiçbir şikayeti yoktu ancak bir organizasyonda birlikte olduğu bir arkadaşında koronavirüs tespit edilince testlere girdi. Şu anda karantinaya alınmış durumda" dedi.