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Son dakika | Hannover 96'nın stoperi Timo Hübers koronavirüse yakalandı

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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GENÇ FUTBOLCU KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Son dakika haberi...Bundesliga takımlarından , 23 yaşındaki Alman stoper 'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.

, 23 yaşındaki Alman stoper 'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Hannover'in 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in koronavirüs testleri pozitif çıktı, oyuncu karantina altına alındı. Hannover takımının tamamı koronavirüs testinden geçirilecek.

Hannover Sportif Direktörü Gerhard Zuber "Timo örnek bir davranış sergiledi. Kendisinin hiçbir şikayeti yoktu ancak bir organizasyonda birlikte olduğu bir arkadaşında koronavirüs tespit edilince testlere girdi. Şu anda karantinaya alınmış durumda" dedi.

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