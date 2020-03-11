Son dakika | Mehmet Özdilek BB Erzurumspor'un yeni hocası oldu
BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı. TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Erzurum temsilcisinde, Fatih Karagümrük'e karşı iç sahada dün alınan 3-1'lik yenilginin ardıdan, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.
Öte yandan, takımın yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de mücadele edilen 2018-2019 sezonunda da mavi-beyazlı takımın başında görev almıştı.
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