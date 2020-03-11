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Son dakika | Mehmet Özdilek BB Erzurumspor'un yeni hocası oldu

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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MEHMET ÖZDİLEK BB ERZURUMSPOR'UN YENİ HOCASI OLDU

BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için ile anlaştı. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.

1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisinde, Fatih Karagümrük'e karşı iç sahada dün alınan 3-1'lik yenilginin ardıdan, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

Öte yandan, takımın yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de mücadele edilen 2018-2019 sezonunda da mavi-beyazlı takımın başında görev almıştı.

Süper Lig'de Denizlispor Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını duyurdu SÜPER LİG'DE DENİZLİSPOR MEHMET ÖZDİLEK İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU

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