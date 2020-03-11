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Roger Schmidt Hollanda ekibi PSV ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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ROGER SCHMİDT HOLLANDA EKİBİ PSV İLE ANLAŞTI

Adı bir süredir ile anılan ünlü teknik direktör hakkında flaş bir gelişme yaşandı. ekibi , Roger Schmidt ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra adı sarı-lacivertli kulüple anılan , Eredevisie ekiplerinden Eindhoven'ın yeni teknik patronu oldu.

Hollanda ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Schmidt, yeni görevine önümüzdeki sezondan itibaren başlayacak. PSV Futbol Direktörü John De Jong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Roger, bizim her zaman menajerlik adına listemizin ilk sırasındaydı. Onun takımımıza katıldığını bildirmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

ROGER SCHMIDT: BENİM İÇİN GÜVEN, BAŞARI İÇİN EN ÖNEMLİ UNSUR
PSV Eindhoven'ın yeni Roger Schmidt, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin ilk günden son güne kadar gizli bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Alman teknik adam, "Kulübe bir ilgi duyduğum aşikârdı ama futbol felsefeleri konusunda bir bilgim yoktu. Toon Gerbrands ve John de Jong ile yapılan görüşmelerde, bu takımın çalışma şeklini net bir biçimde gördüm. Bu görüşmeler sonunda aynı vizyona ve misyona sahip olduğumuzu fark ettim. Sözleşmenin üzerine kalemi koyana kadar görüşmeler konusunda hiçbir bilgi dışarıya sızmadı. Bu konu, bence bu kulüpteki insanların birbiriyle nasıl ilişki kurduğunu gösteriyor. Benim için güven, başarı için en önemli unsur" ifadelerini kullandı.

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