Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Yasaklandı

Bu sezon takım ve teknik heyetten birçok ismin soğuk algınlığı sebebiyle problem yaşamasının ardından son olarak kervana Caner Erkin de katıldı.Kulüp, tedbir olarak tesislere misafir girişini yasakladı.

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Siyah-Beyazlılar'da, zorlu maç öncesinde grip şoku yaşanıyor..



KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Bu sezon takım ve teknik heyetten birçok ismin soğuk algınlığı sebebiyle problem yaşamasının ardından son olarak kervana Caner Erkin de katıldı. Sarı-Kırmızılılar'la oynanacak karşılaşmanın çalışmalarına önceki gün başlayan Kara Kartal'da soğuk algınlığı rahatsızlığı sebebiyle idmana katılamayan tecrübeli sol bek, hastalığının devam etmesi sebebiyle dünkü idmanda da yer alamadı. Önceki teknik direktör Abdullah Avcı'yla başlayan, ardından; Umut Nayir, Victor Ruiz, Mohamed Elneny ve Adem Ljajic'le süren grip salgınına son olarak Caner Erkin'in de eklenmesi sonrasında kulüp, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kırmızı alarm verdi.

PERSONEL TESTTEN GEÇİRİLECEK

Yakın dönemde Adem Ljajic'ten soğuk algınlığı sorunu sebebiyle 2 hafta yararlanamayan ve Caner Erkin'i de derbide oynatamama riski beliren Beşiktaş'ta, bu sorunun çözülmesi için bir dizi önlem alındı. Başarılı sol bek, 2 gündür tedavi sonrasında idmanlara katılmadan evin yolunu tutarken pazar günkü karşılaşma öncesinde ilk olarak tesislere misafir girişi yasaklandı. İkinci olarak ise tüm kulüp personelinin sağlık taramasından geçirileceği bildirildi.