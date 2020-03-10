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Koronavirüs nedeniyle ABD'de yapılacak MotoGP Grand Prix'si ertelendi

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Giriş Tarihi: 10.03.2020
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KORONAVİRÜS MOTOGP'Yİ DE VURDU

Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını futbolun ardından 'yi de vurdu. 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenmesi planlanan 3. ayağı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

2020 Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenmesi planlanan 3. ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, ABD'nin 3-5 Nisan'da ev sahipliği yapacağı yarışın 13-15 Kasım tarihlerinde koşulacağı duyuruldu.

Daha önce 6-8 Mart'ta Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, şampiyonanın 2. ayağı olan ve 22 Mart'ta koşulması planlanan Tayland Grand Prix ise ertelenmişti.

Bu kararla MotoGP 2020 sezonunun, 19 Nisan'da Arjantin Grand Prix'siyle başlaması bekleniyor.

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