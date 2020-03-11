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Galatasaray'dan flaş Beşiktaş derbisi kararı!

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Giriş Tarihi: 11.03.2020
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GALATASARAY'DAN FLAŞ BEŞİKTAŞ DERBİSİ KARARI!

'da derbisi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Teknik ekip takımı derbi havasına hazırlarken, yönetimden de flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılı yöneticiler Beşiktaş galibiyetine 500 bin Euro prim verme kararı aldı.

'tan döndükten sonra pazartesi günü rejenerasyon çalışması gerçekleştiren dünü izinli geçirdi.

Bugünden itibaren derbisi hazırlıklarına başlayacak sarı-kırmızılı takıma haftalık toplantısını yapan yönetim kurulundan müjdeli haber geldi. 'deki galibiyeti nedeniyle oyuncularını 500 bin Euro primle ödüllendiren sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi için de 500 bin Euro prim sözü verdi. Bu uygulama deplasmanı ve Stadı'ndaki karşılaşmasında da geçerli olacak. Futbolcuların zorluk seviyesi yüksek maçlarda motivasyonu üst seviyeye çıkarılacak.

Kaynak:Sabah

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