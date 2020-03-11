Galatasaray'dan flaş Beşiktaş derbisi kararı!
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Teknik ekip takımı derbi havasına hazırlarken, yönetimden de flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılı yöneticiler Beşiktaş galibiyetine 500 bin Euro prim verme kararı aldı.
Sivas'tan döndükten sonra pazartesi günü rejenerasyon çalışması gerçekleştiren Galatasaray dünü izinli geçirdi.
Bugünden itibaren Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başlayacak sarı-kırmızılı takıma haftalık toplantısını yapan yönetim kurulundan müjdeli haber geldi. Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti nedeniyle oyuncularını 500 bin Euro primle ödüllendiren sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi için de 500 bin Euro prim sözü verdi. Bu uygulama Başakşehir deplasmanı ve Türk Telekom Stadı'ndaki Trabzonspor karşılaşmasında da geçerli olacak. Futbolcuların zorluk seviyesi yüksek maçlarda motivasyonu üst seviyeye çıkarılacak.
Kaynak:Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- TFF'den kulüplere MHK çıkışı
- UEFA'dan flaş koronavirüs açıklaması
- Almanya-İtalya maçı seyircisiz oynanacak
- Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy Etik Kurulu'a sevk edildi.
- Koronavirüs MotoGP'yi de vurdu
- PFDK'dan Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası
- Karantina kararı resmen açıklandı! Koronavirüs...
- Mesut Bakkal yıllar sonra itiraf etti: Galatasaray'dan teşvik primi aldık
- Artık maçlar seyircisiz oynanacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?