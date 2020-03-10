Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis virüse yakalandığını açıkladı

Yunanistan ligi takımlarından Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Marinakis'e destek mesajları geldi.

Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Olympiakos Futbol Kulübü ve Nottingham Forest'ın 52 yaşındaki sahibi Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Marinakis şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum."