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Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis virüse yakalandığını açıkladı

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Giriş Tarihi: 10.03.2020
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OLYMPİAKOS'UN BAŞKANI MARİNAKİS VİRÜSE YAKALANDI!

ligi takımlarından 'un sahibi ve başkanı , koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Marinakis'e destek mesajları geldi.

'un sahibi ve başkanı , kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Olympiakos Futbol Kulübü ve Nottingham Forest'ın 52 yaşındaki sahibi Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Marinakis şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum."

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