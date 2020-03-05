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Premier Lig'de koronavirüs kararı: Maçlar öncesindeki el sıkışma yasaklandı

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Giriş Tarihi: 05.03.2020
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PREMİER LİG'DE KORONAVİRÜS KARARI

yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maçlar öncesinde gerçekleştirilen seremonide el sıkışmayı yasakladı. Karşılaşmalar öncesi futbolcu ve hakemlerin her zaman olduğu gibi beraber yürüyerek sahaya çıkacağı ve Premier Lig müziği eşliğinde dizildikten sonra el sıkışmadan oyun alanındaki yerlerini alacağı ifade edildi.

yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maçlar öncesinde gerçekleştirilen seremonide el sıkışmayı yasakladı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, artan sağlık endişeleri sebebiyle bu hafta sonundan itibaren oynanacak maçlar öncesi yapılan seremonide, futbolcu ve hakemlerin el sıkışmasının yeni bir bildiriye kadar yasaklandığı belirtildi.

FUTBOLCULAR EL SIKIŞMADAN YERLERİNİ ALACAK
Karşılaşmalar öncesi futbolcu ve hakemlerin her zaman olduğu gibi beraber yürüyerek sahaya çıkacağı ve Premier Lig müziği eşliğinde dizildikten sonra el sıkışmadan oyun alanındaki yerlerini alacağı ifade edildi.

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