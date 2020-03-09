Fenerbahçe'de UEFA tehlikesi yine hortladı!

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların etkisiyle teknik direktör Ersun Yanal koltuğundan olurken, taraftar ile yönetimin de arası açıldı. Sportif olarak zor günlerden geçen sarı lacivertli camianın kapısında eski bir tehlike yatıyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılabilmek için ekonomik hazırlıklarını tamamlayıp 31 Mart'a kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmek zorunda. Maaş ve takım bütçesi sunmak zorunda olan Fenerbahçe, kaynak arayışlarını sürdürüyor. Aksi durumda Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza alma durumu var.

Fenerbahçe, Süper Lig'in son 6 haftasında 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 15 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Sarı-lacivertliler için sportif başarısızlıklığın yanında ekonomik olarak da sıkıntılı günler kapıda.



YÖNETİM KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Ancak Fenerbahçe'yi şimdi daha zor günler bekliyor. 2 yıldır küme düşme potasına kadar inen, ilk 5 sıradan kopma noktasına gelen ve istikrarsız bir sürece giren sarı-lacivertli yönetim, stresli günlerden geçiyor. Başkan Ali Koç ve yönetiminin önünde kabarık bir 'yapılacaklar' listesi bulunuyor. Her şeyden evvel ilk konu ekonomik durumlar. Maddi açıdan çok zor bir süreç geçiren kulüp, teknik direktör konusunda kara kara düşünüyor.

SON TARİH 31 MART

Yeni bir isme hem maaş hem bütçe hem de uzun vadeli proje sunmak zorunda olan yönetim nasıl para kaynağı yaratacağını planlamaya çalışıyor. Şu anda ligde Avrupa kupalarına katılma potasında olan ve kupayı da kazanarak Avrupa Ligi'ne doğrudan gitme ihtimali bulunan Fenerbahçe, esas olarak 31 Mart gününe kadar ekonomik hamlelerini yapmak durumunda. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek adına bu ayın son gününe kadar doğru hazırlığı yapıp, UEFA lisansı alabilmek için TFF'nin nihai kararı beklenecek.



NASIL BİR SONUÇ DOĞRUACAĞI KESTİRİLEMİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre, tüm bu yoğunluğun içinde futbol takımının son hali de hiç iç açıcı durmuyor. Mevcut antrenör Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel-Emre Belözoğlu ikilisiyle ilerlemenin nasıl bir sonuç doğruacağı kestirilemiyor. Sezonun bitimine 3 ay kala da bir hoca bulmanın ve iyi bir sözleşme yapmanın zorluğu hep tartışılıyor.



EN BÜYÜK KORKU TARAFTARIN KÜSMESİ

Ligde 6 haftadır kazanamayan ve Konyaspor deplasmanı öncesi Ozan Tufan, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Altay'ın cezalı duruma düşmesi iyice bunaltıyor. Artık taraftarların tahammülünün kalmaması da bir diğer konu. Denizlispor maçında tribünlerdeki homurdanmalar ve tepkiler gelecek haftalar öncesi herkesin kredisini tüketiyor. Taraftarların küsmesi en korkutan konuların başında geliyor.