Trabzonspor'u isyan ettiren skandal: Faul yok operasyon var

Türkiye, bu sezon ligde oynadığı oyunla tüm spor otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük adayı gösterilen Trabzonspor'un Gaziantep maçının son dakikasındaki iptal edilen golü hakkında konuştu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ve eski hakemlerden Bünyamin Gezer, Trabzonspor'un golden önce faul yapmadığını söyledi. Toroğlu ayrıca "Burada faul falan yok Trabzonspor'a operasyon var" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un Gaziantepspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından bordo-mavili cephenin hakem Halis Özkahya'ya tepkisi sürüyor. Futbol otoriteleri de 90+2'de Nwakaeme'nin sayılmayan golünden önce Abdülkadir Ömür'ün Diarra'ya 'faul yapmadığı' görüşünde birleşti. Usta yorumcu Erman Toroğlu bu iddiaları bir adım öteye taşıyarak Trabzonspor'a resmen operasyon çekildiğini belirtti. Toroğlu pozisyonu yorumlarken "Burada faul falan yok Trabzonspor'a operasyon var" diye konuştu.



TRABZONSPOR'U HAKEM VE VAR ORGANİZE BİR ŞEKİLDE 'BADEM' YAPTILAR

Erman Toroğlu, A. Ömür ile Diarra arasındaki pozisyonu şu sözlerle yorumladı: "İkisi de topa müdahale ediyorlar. Biri ederken diğeri etmese tamam diyeceğim. Topa müdahale ediyor Abdülkadir Ömür, diğeri de onun tabanına vuruyor. Bunu hangi hakem görecek. Bu balta mı görecek? Futbol oynamadığından bu pozisyonu göremez. Sayılmadan golden önce faul falan yok. Trabzonspor'u hakem ve VAR organize bir şekilde badem yaptılar. Ayrıca maç içerisinde Nwakaeme'ye de yapılan net penaltı onu da vermediler"





A.ÖMÜR: BU POZİSYONDA BİR FAUL VARSA ONU DA BEN YAPMADIM

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşları pozisyonun içindeki Abdülkadir Ömür'ün yanına giderek ne olduğunu sordular. Genç yıldız "Topa önce ben vurdum. Ardından rakibin ayağı bana çarptı. Bu pozisyonda bir faul varsa onu da ben yapmadım" diye cevap verdi..



BÜNYAMİN GEZER: NE KANITI KARDEŞİM

Trabzonspor'un verilmeyen golüyle alakalı bir başka usta yorumcu Bünyamin Gezer de hakem Halis Özkahya'nın yanlış karar verdiğini belirtti. TRT Spor'daki programında Gezer "Abdülkadir topu çalmış. Topa dokunduktan sonra tabii ki ayağı düşecek. Bundan doğal ne var. Abdülkadir topa vurduktan sonra senin ayağın da yukarı kalkarken tabii ki bir çarpışma olacak. Buna kanıt mı arıyorsun. Ne kanıtı kardeşim. Ne kanıtı? Böyle kanıt mı olur" dedi.



ÖZGÜÇ TÜRKALP: VAR'IN DEVREYE GİRMESİ YANLIŞTI

Bünyamin Gezer, VAR hakemi Özgüç Türkalp'in de hakem Halis Özkahya'yı pozisyonu incelemeye davet etmesinin hatalı olduğunu belirtti. Gezer "Böyle VAR devreye mi girer? Biz bazı şeyleri gerçekten oturtamıyoruz. Abdülkadir'in ilk hareketi tehlikeli olsa diyeceğim ki tehlikeli giremezsin kardeşim. Tabanla girdiğin pozisyonu rakibe göstereceksin, cephende olması lazım. O da yok" dedi.

Kaynak:Fotomaç