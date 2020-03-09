Trabzonspor'u isyan ettiren skandal: Faul yok operasyon var
Türkiye, bu sezon ligde oynadığı oyunla tüm spor otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük adayı gösterilen Trabzonspor'un Gaziantep maçının son dakikasındaki iptal edilen golü hakkında konuştu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ve eski hakemlerden Bünyamin Gezer, Trabzonspor'un golden önce faul yapmadığını söyledi. Toroğlu ayrıca "Burada faul falan yok Trabzonspor'a operasyon var" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de Trabzonspor'un Gaziantepspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından bordo-mavili cephenin hakem Halis Özkahya'ya tepkisi sürüyor. Futbol otoriteleri de 90+2'de Nwakaeme'nin sayılmayan golünden önce Abdülkadir Ömür'ün Diarra'ya 'faul yapmadığı' görüşünde birleşti. Usta yorumcu Erman Toroğlu bu iddiaları bir adım öteye taşıyarak Trabzonspor'a resmen operasyon çekildiğini belirtti. Toroğlu pozisyonu yorumlarken "Burada faul falan yok Trabzonspor'a operasyon var" diye konuştu.
TRABZONSPOR'U HAKEM VE VAR ORGANİZE BİR ŞEKİLDE 'BADEM' YAPTILAR
Erman Toroğlu, A. Ömür ile Diarra arasındaki pozisyonu şu sözlerle yorumladı: "İkisi de topa müdahale ediyorlar. Biri ederken diğeri etmese tamam diyeceğim. Topa müdahale ediyor Abdülkadir Ömür, diğeri de onun tabanına vuruyor. Bunu hangi hakem görecek. Bu balta mı görecek? Futbol oynamadığından bu pozisyonu göremez. Sayılmadan golden önce faul falan yok. Trabzonspor'u hakem ve VAR organize bir şekilde badem yaptılar. Ayrıca maç içerisinde Nwakaeme'ye de yapılan net penaltı onu da vermediler"
A.ÖMÜR: BU POZİSYONDA BİR FAUL VARSA ONU DA BEN YAPMADIM
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşları pozisyonun içindeki Abdülkadir Ömür'ün yanına giderek ne olduğunu sordular. Genç yıldız "Topa önce ben vurdum. Ardından rakibin ayağı bana çarptı. Bu pozisyonda bir faul varsa onu da ben yapmadım" diye cevap verdi..
BÜNYAMİN GEZER: NE KANITI KARDEŞİM
Trabzonspor'un verilmeyen golüyle alakalı bir başka usta yorumcu Bünyamin Gezer de hakem Halis Özkahya'nın yanlış karar verdiğini belirtti. TRT Spor'daki programında Gezer "Abdülkadir topu çalmış. Topa dokunduktan sonra tabii ki ayağı düşecek. Bundan doğal ne var. Abdülkadir topa vurduktan sonra senin ayağın da yukarı kalkarken tabii ki bir çarpışma olacak. Buna kanıt mı arıyorsun. Ne kanıtı kardeşim. Ne kanıtı? Böyle kanıt mı olur" dedi.
ÖZGÜÇ TÜRKALP: VAR'IN DEVREYE GİRMESİ YANLIŞTI
Bünyamin Gezer, VAR hakemi Özgüç Türkalp'in de hakem Halis Özkahya'yı pozisyonu incelemeye davet etmesinin hatalı olduğunu belirtti. Gezer "Böyle VAR devreye mi girer? Biz bazı şeyleri gerçekten oturtamıyoruz. Abdülkadir'in ilk hareketi tehlikeli olsa diyeceğim ki tehlikeli giremezsin kardeşim. Tabanla girdiğin pozisyonu rakibe göstereceksin, cephende olması lazım. O da yok" dedi.
Kaynak:Fotomaç
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'ye güzel haber! Formasına kavuşuyor
- Galatasaray tarihi fırsatı tepti
- Fatih Terim'den penaltı isyanı!
- Beşiktaş'ta kalacak mı? Boateng son kararını verdi
- Trabzonspor'dan Halis Özkahya sert tepki
- Sivasspor-Galatasaray maçında kural hatası var mı?
- Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri yükseliyor! İ
- Transfer teklifini elinin tersiyle geri çevirdi
- Fenerbahçe'de UEFA tehlikesi yine hortladı!
- Sergen Yalçın'dan takımına dikkat çeken derbi mesajı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?
- Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?
- Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
- Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
- Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
- Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?
- Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları