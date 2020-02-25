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Fenerbahçe kongresinde Ali Koç’u destekleyen Alişan Aziz Yıldırım’dan özür diledi
Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan derbi maçında Fenerbahçe'nin 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından Ali Koç'a tepkiler büyüdü. Yenilgi sonrası en çok üzülen isimlerden biri olan Alişan da tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Fenerbahçe'nin son kongresinde Ali Koç'u destekleyen Alişan, attığı tweet ile Aziz Yıldırım'dan özür diledi.
Giriş Tarihi: 25.02.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 13:56
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