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Fenerbahçe kongresinde Ali Koç’u destekleyen Alişan Aziz Yıldırım’dan özür diledi

Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan derbi maçında Fenerbahçe'nin 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından Ali Koç'a tepkiler büyüdü. Yenilgi sonrası en çok üzülen isimlerden biri olan Alişan da tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Fenerbahçe'nin son kongresinde Ali Koç'u destekleyen Alişan, attığı tweet ile Aziz Yıldırım'dan özür diledi.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 13:56
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Fenerbahçe kongresinde Ali Koç’u destekleyen Alişan Aziz Yıldırım’dan özür diledi

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de yenilmesinin yankıları sürerken Ali Koç'a olan tepkiler de büyüdü. Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyete en üzülen isimlerden biri de fanatik Fenerbahçeli olan Alişan oldu.

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Fenerbahçe kongresinde Ali Koç’u destekleyen Alişan Aziz Yıldırım’dan özür diledi

Fenerbahçe'nin son kongresinde Ali Koç'a destek veren Alişan pişmanlığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Fenerbahçe kongresinde Ali Koç’u destekleyen Alişan Aziz Yıldırım’dan özür diledi

Aziz Yıldırım'ın gitmesi için düzenlenen kampanyaya destek veren Alişan, Aziz Yıldırım'dan özür diledi.

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Fenerbahçe kongresinde Ali Koç’u destekleyen Alişan Aziz Yıldırım’dan özür diledi

Alişan'ın Aziz Yıldırım'dan özür tweet'i sosyal medyada çok konuşuldu

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Fenerbahçe kongresinde Ali Koç’u destekleyen Alişan Aziz Yıldırım’dan özür diledi

İşte Alişan'ın Aziz Yıldırım'dan özür dilediği o tweet...