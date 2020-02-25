Fenerbahçe kongresinde Ali Koç’u destekleyen Alişan Aziz Yıldırım’dan özür diledi

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de yenilmesinin yankıları sürerken Ali Koç'a olan tepkiler de büyüdü. Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyete en üzülen isimlerden biri de fanatik Fenerbahçeli olan Alişan oldu.

