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Transfer teklifini elinin tersiyle geri çevirdi

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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TRANSFER TEKLİFİNİ ELİNİN TERSİYLE GERİ ÇEVİRDİ

Sezon sonu ile sözleşmesi bitecek 'e 'dan transfer teklifi geldi. Tecrübeli sağ bek, Beşiktaş'ta kalmak için kendisine yapılan 2 milyon Euro'luk transfer teklifini geri çevirdi.

'ın tecrübeli sağ beki , Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekiyor... 21 lig mücadelesinde 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Gökhan'ın, kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor... 'dan bu sezon 1.6 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki sağ bekle yeni kontrat konusundaki görüşmeleri lig bitiminde yapma kararı alan Beşiktaş Yönetimi, oyuncuya bu konuda bilgilendirme yaptı.

Fanatik'in haberine göre; Kara Kartal, yeni kontrat için sezon sonunu işaret etse de deneyimli oyuncuya 'dan transfer teklifi geldiği ortaya çıktı. Bir Katar temsilcisinin, Gökhan'a menajeri aracılığıyla yıllık 2 milyon Euro'luk öneride bulunduğu kaydedildi. Ancak başarılı oyuncunun, Beşiktaş'ta mutlu olduğu için yoluna Kara Kartal'da devam etmeyi planladığını ilettiği ve Katar ekibine olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla 4 sezonda 133 maça çıkıp 7 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.

FORMASINA GERİ DÖNÜYOR...
Adale sakatlığı sebebiyle Siyah- Beyazlılar'ın geçen hafta Ankaragücü'yle oynadığı lig karşılaşmasında forma giyemeyen Gökhan Gönül, bu hafta formasına geri dönüyor... Tedavisinin ardından çalışmalara başlayan başarılı futbolcunun, pazar günü Stadı'nda 'la oynanacak derbide sağ bekteki görev bölgesinde olacağı belirtildi.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in akıbeti belli oldu GÖKHAN GÖNÜL VE CANER ERKİN'İN AKIBETİ BELLİ OLDU

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