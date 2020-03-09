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Beşiktaş'ta kalacak mı? Boateng son kararını verdi

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI? BOATENG SON KARARINI VERDİ

'ın yıldız golcüsü Kevin Prince Boateng, siyah beyazlı takımdaki geleceği ile ilgili kararını verdi. 33 yaşındaki futbolcu yönetime mesaj göndererek "’deki yaşam kültürü bana uygun. Burada çok mutluyum. Taraftarı çok seviyorum. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum" diyerek takımda kalmak istediğini açıkça ifade etti.

'ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi 'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gollük performans ortaya koymuştu. Siyah-Beyazlılar'a katılmasının ardından takıma hem güç olarak önemli bir katkı sağlayan hem de camiada pozitif bir hava yaratan Ganalı yıldız, kariyerine 'de devam etmenin hesaplarını yapıyor...

KARARINI VERDİ
Sözleşmesinde, '10 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kontratı 1 yıl daha uzar' maddesi bulunan 33 yaşındaki hücumcunun, şimdiden geleceğiyle ilgili kararını verdiği kaydedildi.

SON SÖZ SERGEN HOCADA
4 mücadelede Siyah-Beyazlı formayı giyen ve opsiyonunun devreye girebilmesi için son 9 lig maçının 6'sında 45 dakika süre alması gereken Boateng'in, menajeri aracılığıyla yönetime, "Türkiye'deki yaşam kültürü bana uygun. Burada çok mutluyum. Taraftarı çok seviyorum. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum" mesajını gönderdiği kaydedildi.

Yönetimin de Boateng'ten memnun olduğu, ancak opsiyon gerekliliklerini yerine getiremese bile geleceğiyle ilgili kararı, teknik direktör 'ın sezon sonunda vereceği rapora göre belirleyeceği öğrenildi.

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