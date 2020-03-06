Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü 2-1 yendi

Son dakika haberleri.. Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. 6. dakika Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle öne geçen Beşiktaş, 86'da Ljajic'in attığı golle 2-1 kazandı. Ankaragücü'nü evinde deviren Beşiktaş, şampiyonluk yarışında pes etmediğini gösterdi.

102. RANDEVU BEŞİKTAŞ'IN

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. VAR'ın başında ise Koray Gençerler olacak. Beşiktaş bu sezon Arda Kardeşler'in yönetiminde çıktığı 2 mücadeleyi de kazanmayı başarmıştı. MKE Ankaraücü ile 102. randevusuna çıkan Kara Kartal'ın büyük üstünlüğü devam etti.

Geride kalan 102 mücadelenin 69'unu Beşiktaş, 8'ini Ankaragücü kazanırken 25 karşılaşma ise berabere bitmişti.

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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, kaptan Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'in golleriyle Ankara temsilcisini 2-1 mağlup etti. Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 6 maçta 4. kez sahadan galip ayrılan Beşiktaş, puanını 43'e yükseltti. Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri ise 20 puanla 17. sırada kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hutchinson'ın MKE Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. 6. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

12. dakikada Boyd sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Burak Yılmaz'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

13. dakikada ceza sahasında boşta kalan topu Lens, Burak Yılmaz'a aktardı. Şut açısı bulan tecrübeli forvet önünde duran hakemle çarpışarak pozisyonu bozuldu. Buna rağmen vuruşunu yapan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takım da pozisyona giremeyince ilk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi