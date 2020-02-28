Sergen Yalçın raporunu verdi! Boateng Beşiktaş'ta kalacak mı?
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetimden İtalya'nın Fiorentina takımından kiralanan Boateng'in bonservisinin alınmasını istedi. Siyah beyazlı takım ve taraftarla uyumu üst düzey olan golcü oyuncu da Beşiktaş'ta kalmaktan yana.
Beşiktaş'ta yeni sezonun yapılanması şimdiden başladı. Sergen Yalçın'la hem ekonomik hem de başarıya ulaşacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlı yönetim, takıma faydası olacağına inandığı yıldızları kadroda tutacak. Devre arasında Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralanan ve hemen takıma ayak uyduran Boateng de bu isimler arasında yer alıyor.
Gana basınından Footballghana.com'da yer alan habere göre Sergen Yalçın, Boateng'in kısa süreli performansına hayran kaldı ve gelecek sezon mutlaka takıma olmasını istiyor. Yalçın, liderlik özelliğiyle dikkat çeken 32 yaşındaki isim için, 'Kevin Prince Boateng'in bonservisini alın' şeklinde rapor verdi.
Beşiktaş, Baoteng'in bonservisinin bulunduğu Fiorentina kulübüne 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber 2 yıllık sözleşme teklifi yapacak.
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