28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sergen Yalçın raporunu verdi! Boateng Beşiktaş'ta kalacak mı?

SPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2020
SERGEN YALÇIN RAPORUNU VERDİ! BOATENG KALACAK MI?

teknik direktörü , yönetimden 'nın takımından kiralanan Boateng'in bonservisinin alınmasını istedi. Siyah beyazlı takım ve taraftarla uyumu üst düzey olan golcü oyuncu da Beşiktaş'ta kalmaktan yana.

'ta yeni sezonun yapılanması şimdiden başladı. 'la hem ekonomik hem de başarıya ulaşacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlı yönetim, takıma faydası olacağına inandığı yıldızları kadroda tutacak. Devre arasında Serie A ekiplerinden 'da kiralanan ve hemen takıma ayak uyduran Boateng de bu isimler arasında yer alıyor.

Gana basınından Footballghana.com'da yer alan habere göre Sergen Yalçın, Boateng'in kısa süreli performansına hayran kaldı ve gelecek sezon mutlaka takıma olmasını istiyor. Yalçın, liderlik özelliğiyle dikkat çeken 32 yaşındaki isim için, 'Kevin Prince Boateng'in bonservisini alın' şeklinde rapor verdi.

Beşiktaş, Baoteng'in bonservisinin bulunduğu Fiorentina kulübüne 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber 2 yıllık sözleşme teklifi yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN