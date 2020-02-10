10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş’ta Boateng şaşkınlığı

SPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020
BOATENG ŞAŞKINLIĞI

formasıyla ilk maçına çıkan performansı ile herkese kendisini hayran bıraktı. 2. yarıda oyuna giren ve takımının ikinci golünü atan Ganalı star daha ilk maçta çok şeyler yapacağını gösterdi Teknik 'ın da Boateng için, "Bu kadarını beklemiyordum. Önemli bir kozum olacak" değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Boateng performansı ile herkese kendisini hayran bıraktı. 2. yarıda oyuna giren ve takımının ikinci golünü atan Ganalı star daha ilk maçta çok şeyler yapacağını gösterdi Teknik 'ın da için, "Bu kadarını beklemiyordum. Önemli bir kozum olacak" değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN