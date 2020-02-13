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Beşiktaş'ın yıldızı Boateng hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer Boateng...

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Boateng'in özel hayatı mercek altına alındı. Boateng hayranları yıldız futbolcu hakkındaki gerçekle şaşkına döndü. Beşiktaş forması ile golünü de atan Boateng kısa süre içinde siyah beyazlıların sevgtilisi haline geldi. İlgi odağı olan Boateng'in lakabı merak konusu oldu. İşte futbolcuların lakapları...

Giriş Tarihi: 13.02.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 16:30
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Beşiktaş'ın yıldızı Boateng hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer Boateng...

Siyah beyazlıların Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Yıldız futbolcu resmi maçında golünü de atarken taraftarlar Kevin-Prince Boateng'in özel hayatını merak etti. Kevin-Prince Boateng'in lakabını araştıranlar şaşkına döndü. İşte futbolcuların lakapları...

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Beşiktaş'ın yıldızı Boateng hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer Boateng...

TOMAS UJFALUSI - GLADYATÖR

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Beşiktaş'ın yıldızı Boateng hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer Boateng...

JAVIER HERNANDEZ - CHİCHARİTO (KÜÇÜK BEZELYE)

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Beşiktaş'ın yıldızı Boateng hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer Boateng...

BÜLENT KORKMAZ - BÜYÜK KAPTAN

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Beşiktaş'ın yıldızı Boateng hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer Boateng...

FERNANDO - AHTAPOT