Beşiktaş'ın yıldızı Boateng hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer Boateng...

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Boateng'in özel hayatı mercek altına alındı. Boateng hayranları yıldız futbolcu hakkındaki gerçekle şaşkına döndü. Beşiktaş forması ile golünü de atan Boateng kısa süre içinde siyah beyazlıların sevgtilisi haline geldi. İlgi odağı olan Boateng'in lakabı merak konusu oldu. İşte futbolcuların lakapları...