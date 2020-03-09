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Garry Rodrigues'den Fenerbahçe'ye güzel haber!

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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FENERBAHÇE'YE GÜZEL HABER! FORMASINA KAVUŞUYOR

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımından ayrı kalan Garry Rodrigues'den 'ye güzel haber. Düz koşulara başlayan yıldız oyuncu, bu hafta takımla birlikte çalışmaya başlayacak.

'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, en son 21. haftadaki Alanyaspor mücadelesinde görev yaptı. Ardından sakatlık yaşayan Rodrigues, ligde Ankaragücü, , ve maçlarını kaçırdı.

29 yaşındaki kanat oyuncusu geçen hafta düz koşulara başlamıştı. Rodrigues'in bu hafta takım çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Yeşil Burun Adalı futbolcunun Konyaspor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

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