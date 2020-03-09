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Sivasspor-Galatasaray maçında kural hatası var mı?

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇINDA KURAL HATASI VAR MI?

Sivaspor ile arasında oynanan zorlu karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 'un attığı ikinci golde kural hatası var mı? İşte spor kamuoyunun merakla beklediği sorunun yanıtı...

2-2 eşitlikle sonuçlanan - maçında Sivasspor'un attığı 2. golde yaşanan penaltı pozisyonu dikkat çekti. Peki penaltı sırasında kural hatası var mı?

'de Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kalırken Sivasspor'un attığı 2. gol çok konuşuldu.

MUSLERA PENALTIYI KURTARDI EMRE TAMAMLADI
Karşılaşmanın 59. dakikasında Kılınç'ın kullandığı penaltıyı kurtardı, dönen topu Emre tamamladı ve ağlarla buluşturdu.

'OYUN DURMALIYDI' İTİRAZI
Golün ardından Galatasaraylı taraftarlar, Emre'nin vuruşu esnasında bir başka Sivasspor oyuncusu Yandaş'ın ceza sahası içine erken girdiğini ve penaltının kaçmasının ardından hakem 'ın oyunu durdurması gerektiğini ileri sürdü.

FEGHOULİ DE CEZA SAHASINDA OLDUĞU İÇİN KURAL HATASI YOK
Galatasaray taraftarları, kural hatası yapıldığını iddia ederken Sivasspor taraftarı ise Mert Hakan ile birlikte Sofiane Feghouli'nin de ceza sahası içine girdiğini o yüzden kural hatası olmadığını belirtti.

IFAB KURALI NE DİYOR?

"Her iki takım oyuncusu da oyun kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır. Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa:

*Eğer vuruş kaçırılır veya kurtarılırsa, vuruş tekrarlanır ve her iki oyuncuya da ihtar verilir.

*Eğer vuruş gol olursa, gol iptal edilir. Vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır."

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