Fenerbahçe - Denizlispor CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Son haftalarda arka arkaya gelen puan kayıplarına dur demek isteyen Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet... Fenerbahçe - Denizlispor karşılaşmasını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.
İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor karşısında maça başlayacağı 11...
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Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü 40. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizlispor 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
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