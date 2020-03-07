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Fenerbahçe - Denizlispor CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 07.03.2020 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020
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FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR CANLI ANLATIM

'in 25.haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Son haftalarda arka arkaya gelen puan kayıplarına dur demek isteyen 'de tek hedef galibiyet... Fenerbahçe - Denizlispor karşılaşmasını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Son dakika spor haberi... 'in 25. haftasında sahasında 'u ağırlayacak olan 'nin ilk 11'i belli oldu.

İşte 'nin Denizlispor karşısında maça başlayacağı 11...

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Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizlispor 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

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